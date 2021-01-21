Меркель назвала условие для производства российской вакцины в Германии

Пока Меркель предложила российской стороне поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха. Фото: pixabay

В Германии могут изготавливать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Это вполне может произойти, несмотря на политические разногласия, если препарат одобрят в ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, в разговоре с Владимиром Путиным, она заверила его в том, что Германия "хочет сотрудничать".

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"Несмотря на все политические разногласия, которые есть сейчас большими, в условиях пандемии можно сотрудничать в гуманитарной сфере ради преодоления пандемии", - сказала глава правительства.

Она объясняет, что если российскую вакцину одобрит ЕС и агентство ЕМА также даст разрешение, то можно будет говорить о совместном производстве. Пока Меркель предложила российской стороне поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха.

"Это хорошее дело", - считает она.

Венгрия предварительно одобрила использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Согласно действующим нормам, Венгрия имеет право проводить вакцинацию препаратом, который еще не зарегистрирован в Евросоюзе.