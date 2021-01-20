Венгрия предварительно одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Сийярто едет согласовывать поставки. Фото: Reuters

Венгрия предварительно одобрила использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Согласно действующим нормам, Венгрия имеет право проводить вакцинацию препаратом, который еще не зарегистрирован в Евросоюзе. Об этом сообщает index.hu.

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21 января планируют выдать фармацевтическую лицензию на вакцину. Министр иностранных дел Петер Сийярто 22 января во время визита в Москву сможет обсудить детали импорта.

Президент РФ Владимир Путин планирует начать массовую вакцинацию населения российским препаратом Sputnik V с 18 января. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, российская промышленность превысила плановые объемы выпуска вакцины.