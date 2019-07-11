Меркель будет сидеть из-за болезни

После нападений дрожь Меркель проводит церемонии сидя. Фото: Politeka.net

Канцлер Германии Ангела Меркель проводит переговоры сидя, опасаясь нападений дрожи.

За последний месяц у нее трижды происходили нападения. Впервые камеры зафиксировали это на встречей с Владимиром Зеленским.

Она отметила, что такое положение вызвано обезвоживанием.

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Второй раз инцидент произошел на встрече с президентом Германии Штайнмайером. И последний раз во время встречи в Берлине.

Во время встречи с новым премьером Дании Метте Фредериксону она сидела. Меркель пришлось изменить протокол, поскольку там значится, что официальные приемы она должна проводить на ногах.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо. На видео видно, что политик начала дрожать. Зеленский никак не отреагировал на это. Впоследствии Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.