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пятница, 05 марта 2021 09:24

Мэр вакцинировался от коронавируса с портретом Путина в руках

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Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Чинчу Гаспарини получил прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Во время вакцинации держал в руках портрет главы Кремля Владимира Путина. Фотографией с вакцинации чиновник поделился в Twitter.

Автор: twitter.com/Gasparini_RP
  Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспарини привился от коронавируса с портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспарини привился от коронавируса с портретом Путина в руках

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"Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает наши жизни", - заявил мэр.

Он также подписал соглашение о начале производства российского препарата в Аргентине, отмечает издание La Nacion.

В конце декабря 2020 года Аргентина 2-й в мире и 1-й в Латинской Америке одобрила срочное использование для противодействия Covid-19 вакцины "Спутник V", разработанной в Российской Федерации. Тогда же в Аргентину прибыл самолет с 300 тыс. доз препарата.

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Дата
05
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