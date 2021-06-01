"Меня просто подставили" - появилось новое видео с белорусским оппозиционером Протасевичем

Опубликовали новое видео с Протасевичем. Фото: Белсат

Государственные белорусские СМИ распространили новое видео с фрагментом допроса Романа Протасевича, которого задержали в Минске после посадки самолета Ryanair.

В опубликованном отрывке он заявил, что "его подставили", видео распостранил телеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

"Уверен, что меня просто подставили. Я этого нигде не говорил, но как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - сказал Протасевич.

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Опубликованный фрагмент - это часть расследования телеканала принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Как отметили в ОНТ, полная версия фильма выйдет вечером 2 июня.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время пресс-конференции заявила, что задержанного оппозиционного журналиста и соучредителя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича бьют и подвергают пыткам.