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Мелания Трамп перенесла операцию

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Мелания Трамп перенесла операцию
Первой леди сделали операцию на почки. Фото: "Сплетник"

Первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках.

"Сегодня утром Первая леди Мелания Трамп перенесла процедуру эмболизации на почках через доброкачественные новообразования. Процедура прошла успешно и без осложнений", - говорится в сообщении Белого дома.

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Сейчас супруга президента находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Там пробудет еще неделю. В сообщении отмечается, что Мелания Трамп с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.

В Белом доме супруга президента США Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be Best ("Будь лучше"). Эта кампания будет направлена ​​на защиту детей и информирования их о борьбе с трудностями, с которыми они ежедневно сталкиваются в современном мире.

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