Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем

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В Белом доме супруга президента США Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be Best ("Будь лучше"). Эта кампания будет направлена на защиту детей и информирование их о борьбе с трудностями, с которыми они ежедневно сталкиваются в современном мире.

Мелания Трамп появилась перед публикой в строгом образе. Первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку от Ralph Lauren, белые юбку-карандаш и туфли-лодочки от Christian Louboutin.

Дональд Трамп своих нежных чувств по отношению к Мелании не скрывал, поцеловав ее на публике. Она на этот раз возражать не стала.

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Мелания Трамп ранее не хотела даже брать мужа за руку прилюдно. Пара редко демонстрировала нежные чувства на публике.