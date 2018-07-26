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пятница, 27 июля 2018 06:06

Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
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Более 200 работ фотографов-бездомных продадут на выставке Spitalfields Arts market. Она стартует в понедельник в столице Великобритании Лондоне.

Снимки сделали сто бездомных лондонцев. Они получили одноразовые пленочные камеры Fuji, чтобы в течение недели снимать все, что они видят вокруг, пишет Daily Mail.
100 бездомных в течение недели фотографировали улицы Лондона
Фото: Dailу Mail
100 бездомных в течение недели фотографировали улицы Лондона
"Эту фотографию я сделала в Хемингфорд Роуд Ислингтон, когда гуляла с дочкой. У меня в сумке нашелся красный шарик. Я начала его надувать. Случайно глянула на тень моей дочери. Мне очень понравилась оптическая иллюзия - казалось, что шарик держит тень", - рассказала Элла автор фото.
Эта фотография была сделана в районе Шордич женщиной по имени Майя. "Моя модель - Джонатан, сын двух моих лучших друзей. Ему пять. Это такой сладкий возраст: полный любопытства и невинности. Я видела, как можно красиво сфотографировать это место. Но когда мы приехали, я понял, что мальчик очень низкий, не достанет до крыльев. Поэтому пришлось найти ему стул", - говорит она.
100 бездомных в течение недели фотографировали улицы Лондона

Посетители выставки проголосуют и выберут 20 лучших фотографий. Работы попадут в календарь MyLondon на следующий год. Затем авторы фотографий будут продавать этот календарь, чтобы самостоятельно заработать деньги.

Автор: Dailу Mail
  "Эту фотографию я сделала в Хемингфорд Роуд Ислингтон, когда гуляла с дочкой. У меня в сумке нашелся красный шарик. Я начала его надувать. Случайно глянула на тень моей дочери. Мне очень понравилась оптическая иллюзия - казалось, что шарик держит тень", - рассказала Элла автор фото.
"Эту фотографию я сделала в Хемингфорд Роуд Ислингтон, когда гуляла с дочкой. У меня в сумке нашелся красный шарик. Я начала его надувать. Случайно глянула на тень моей дочери. Мне очень понравилась оптическая иллюзия - казалось, что шарик держит тень", - рассказала Элла автор фото.
Автор: Dailу Mail
  Эта фотография была сделана в районе Шордич женщиной по имени Майя. "Моя модель - Джонатан, сын двух моих лучших друзей. Ему пять. Это такой сладкий возраст: полный любопытства и невинности. Я видела, как можно красиво сфотографировать это место. Но когда мы приехали, я понял, что мальчик очень низкий, не достанет до крыльев. Поэтому пришлось найти ему стул", - говорит она.
Эта фотография была сделана в районе Шордич женщиной по имени Майя. "Моя модель - Джонатан, сын двух моих лучших друзей. Ему пять. Это такой сладкий возраст: полный любопытства и невинности. Я видела, как можно красиво сфотографировать это место. Но когда мы приехали, я понял, что мальчик очень низкий, не достанет до крыльев. Поэтому пришлось найти ему стул", - говорит она.
Автор: Dailу Mail
  Бывший военнослужащий Хью Гэри, который служил в Ираке и Афганистане, сделал черно-белое фото небоскреба "Осколок" на станции London Bridge. "Я поехал на станцию London Bridge, чтобы сфотографировать платформу метро. Повернулся и случайно увидел как "Осколок"сливается со зданием почти по всей длине", - рассказал Хью.
Бывший военнослужащий Хью Гэри, который служил в Ираке и Афганистане, сделал черно-белое фото небоскреба "Осколок" на станции London Bridge. "Я поехал на станцию London Bridge, чтобы сфотографировать платформу метро. Повернулся и случайно увидел как "Осколок"сливается со зданием почти по всей длине", - рассказал Хью.

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Такой проект основала сообщество Art Cafe. Ежегодно они раздают камеры бродягам в разных городах: Брайтоне, Сиднее, Новом Орлеане, Сан-Паоло, Торонто, Будапеште.
Нынешние участники заработали более $ 197 тыс. от продажи своих фотографий и копий прошлогоднего календаря MyLondon.
Фотограф из Венгрии Золтан Керен накладывает старые снимки Будапешта ХХ в. на новые. Этим показывает сходство и различия между прошлым и настоящим. Фотопроект мужчины называется "Окно в прошлое". Коллекция показывает красоту памятников города и его богатую историю.
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