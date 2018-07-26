Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото

Более 200 работ фотографов-бездомных продадут на выставке Spitalfields Arts market. Она стартует в понедельник в столице Великобритании Лондоне.
Снимки сделали сто бездомных лондонцев. Они получили одноразовые пленочные камеры Fuji, чтобы в течение недели снимать все, что они видят вокруг, пишет Daily Mail.
Посетители выставки проголосуют и выберут 20 лучших фотографий. Работы попадут в календарь MyLondon на следующий год. Затем авторы фотографий будут продавать этот календарь, чтобы самостоятельно заработать деньги.
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Такой проект основала сообщество Art Cafe. Ежегодно они раздают камеры бродягам в разных городах: Брайтоне, Сиднее, Новом Орлеане, Сан-Паоло, Торонто, Будапеште.
Нынешние участники заработали более $ 197 тыс. от продажи своих фотографий и копий прошлогоднего календаря MyLondon.
Фотограф из Венгрии Золтан Керен накладывает старые снимки Будапешта ХХ в. на новые. Этим показывает сходство и различия между прошлым и настоящим. Фотопроект мужчины называется "Окно в прошлое". Коллекция показывает красоту памятников города и его богатую историю.
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