Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото

Более 200 работ фотографов-бездомных продадут на выставке Spitalfields Arts market. Она стартует в понедельник в столице Великобритании Лондоне.

Снимки сделали сто бездомных лондонцев. Они получили одноразовые пленочные камеры Fuji, чтобы в течение недели снимать все, что они видят вокруг, пишет Daily Mail

Фото: Dailу Mail

Посетители выставки проголосуют и выберут 20 лучших фотографий. Работы попадут в календарь MyLondon на следующий год. Затем авторы фотографий будут продавать этот календарь, чтобы самостоятельно заработать деньги.

Автор: Dailу Mail "Эту фотографию я сделала в Хемингфорд Роуд Ислингтон, когда гуляла с дочкой. У меня в сумке нашелся красный шарик. Я начала его надувать. Случайно глянула на тень моей дочери. Мне очень понравилась оптическая иллюзия - казалось, что шарик держит тень", - рассказала Элла автор фото.

Автор: Dailу Mail Эта фотография была сделана в районе Шордич женщиной по имени Майя. "Моя модель - Джонатан, сын двух моих лучших друзей. Ему пять. Это такой сладкий возраст: полный любопытства и невинности. Я видела, как можно красиво сфотографировать это место. Но когда мы приехали, я понял, что мальчик очень низкий, не достанет до крыльев. Поэтому пришлось найти ему стул", - говорит она.

Автор: Dailу Mail Бывший военнослужащий Хью Гэри, который служил в Ираке и Афганистане, сделал черно-белое фото небоскреба "Осколок" на станции London Bridge. "Я поехал на станцию London Bridge, чтобы сфотографировать платформу метро. Повернулся и случайно увидел как "Осколок"сливается со зданием почти по всей длине", - рассказал Хью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети показали Киев глазами руфера

Такой проект основала сообщество Art Cafe. Ежегодно они раздают камеры бродягам в разных городах: Брайтоне, Сиднее, Новом Орлеане, Сан-Паоло, Торонто, Будапеште.

Нынешние участники заработали более $ 197 тыс. от продажи своих фотографий и копий прошлогоднего календаря MyLondon.

Фотограф из Венгрии Золтан Керен накладывает старые снимки Будапешта ХХ в. на новые . Этим показывает сходство и различия между прошлым и настоящим. Фотопроект мужчины называется "Окно в прошлое". Коллекция показывает красоту памятников города и его богатую историю.