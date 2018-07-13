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воскресенье, 15 июля 2018 02:24

Окно в прошлое: фотограф соединил новые и старые фотографии мест
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Фотограф із Угорщини Золтан Кереній накладає старі знімки Будапешта ХХ ст.
Фото: Facebook.com/ablakamultra
Фотограф із Угорщини Золтан Кереній накладає старі знімки Будапешта ХХ ст.
Фотограф із Угорщини Золтан Кереній накладає старі знімки Будапешта ХХ ст.
Фотограф із Угорщини Золтан Кереній накладає старі знімки Будапешта ХХ ст.
Фотограф із Угорщини Золтан Кереній накладає старі знімки Будапешта ХХ ст.

Фотограф из Венгрии Золтан Керен накладывает старые снимки Будапешта ХХ в. на новые. Этим показывает сходство и различия между прошлым и настоящим.

Фотопроект мужчины называется "Окно в прошлое". Коллекция показывает красоту памятников города и его богатую историю, пишет boredpanda.com.

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Он объединяет фотографии с одного и того же места, но сделанные в разное время. Чтобы достичь максимально точного выравнивания изображения, фотограф потратил более двух лет.

Свои работы Золтан Керен публикует на странице в Facebook.

Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар за год до их депортации. Архив фотографа опубликовала агентство Magnum, с которой Герберт Лист сотрудничал много лет. Большинство фотографий Герберт сделал в окрестностях Судака и Симферополя. В кадре практически нет молодых мужчин: малые дети, женщины, пожилые люди.

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Дата
15
июля

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