Окно в прошлое: фотограф соединил новые и старые фотографии мест

Фото: Facebook.com/ablakamultra

Фотограф из Венгрии Золтан Керен накладывает старые снимки Будапешта ХХ в. на новые. Этим показывает сходство и различия между прошлым и настоящим.

Фотопроект мужчины называется "Окно в прошлое". Коллекция показывает красоту памятников города и его богатую историю, пишет boredpanda.com.

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Он объединяет фотографии с одного и того же места, но сделанные в разное время. Чтобы достичь максимально точного выравнивания изображения, фотограф потратил более двух лет.

Свои работы Золтан Керен публикует на странице в Facebook.

Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар за год до их депортации. Архив фотографа опубликовала агентство Magnum, с которой Герберт Лист сотрудничал много лет. Большинство фотографий Герберт сделал в окрестностях Судака и Симферополя. В кадре практически нет молодых мужчин: малые дети, женщины, пожилые люди.