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четверг, 10 мая 2018 02:24

В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
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Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар в 1943 году
Фото: Herbert List/Magnum Photos
Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар в 1943 году
Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар в 1943 году
Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар в 1943 году
Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар в 1943 году

Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар за год до их депортации.

Архив фотографа опубликовала агентство Magnum, с которой Герберт Лист сотрудничал много лет, пишет istpravda.com.ua.

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Большинство фотографий Герберт сделал в окрестностях Судака и Симферополя. В кадре практически нет молодых мужчин: малые дети, женщины, пожилые люди.

Всех кто изображен на фото, выселили в течение 60 часов. Начали в 3:00 18 мая - закончили в 16:00 20 мая 1944 года. Однако в конце весны 1943 года они не знали, что их ждет.

Разбирая старые архивы можно встретить фото, которые вызывают много вопросов. Часто подписи к таким фотографий стираются со временем и узнать, что именно хотели передать через фотокамеру - невозможно.

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