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понедельник, 12 августа 2019 08:51

Меган Маркл втянули в скандал с похудением

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Меган Маркл втянули в скандал с похудением
Мошенники использовали имя герцогини Сассекской Меган Маркл в рекламе таблеток для похудения. Фото - РБК-Украина

Герцогиня Сассекская 38-летняя Меган Маркл попала в очередной скандал. На многих сайтах появилась мошенническая реклама "таблеток Меган".

Производители лекарств утверждали, что чудо-средство поможет сбросить вес. А для большей наглядности разместили на своем сайте два снимка мамы Арчи - до и после беременности. Об этом сообщает издание Mirror.

"После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток я снова стала такой, как и раньше", - говорится в подписи к фотографиям.

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Кроме этого, некоторые сайты публиковали вымышленное интервью с герцогиней Сассекской. Таблоид сообщил, что бывшая американская актриса устала истязать себя в спортзале для возвращения прежней фигуры, а потому запустила линейку чудо-средств для похудения.

Королевская семья узнала о таком мошенничестве не сразу. Однако теперь представитель Маркл посоветовал прекратить использовать имя герцогини Сассекской в рекламных целях.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила сеть выбором наряда на европейскую премьеру анимационного фильма "Король Лев". На кинопоказе жена принца Гарри надела черное платье Jason Wu, которая казалась на 2 размера меньше.

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