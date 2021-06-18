Медведь напал на четырех человек и заблокировал работу аэропорта

Медведь пробрался в город и заблокировал работу аэропорта. Фото: dzerkalo.media

В Японии медведь попал в город, бродил по улицам ночью и ранил четырех человек.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на севере страны, в городе Саппоро. Ночью медведь разгуливал по улицам, а утром напал на трех человек. Четвертым пострадавшим стал солдат, дежуривший у входа в военный лагерь. Медведь пробежался его территорией и выбежал на аэродром, где из-за него остановили несколько самолетов.

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После этого животное догнали и застрелили охотники. Пока нет информации о состоянии людей, пострадавших от нападения медведя.

Местные власти начали расследование того, как именно животное попало в город.

Тело 57-летнего мужчины нашли в словацких Низких Татрах. Его загрыз бурый медведь. Это первый случай в Словакии за последние 100 лет. Тело мужчины разыскивали члены семьи и полиция.