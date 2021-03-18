Медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

У медсестры развился анафилактический шок после прививки. Фото: pravda.com

Медсестра из Грузии впала в кому сразу после вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

Об этом сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, пишет "Рустави 2".

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27-летняя медработница в тяжелом состоянии. Коллеги утверждают, что у нее случился анафилактический шок после прививки.

Минздрав Грузии пока не дает никаких комментариев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca в конце этой недели, несмотря на скандал с образованием тромбов после прививки.