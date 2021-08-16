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понедельник, 16 августа 2021 19:16

Медсестра "ангел смерти" вбила 20 пациентов

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Медсестра &quot;ангел смерти&quot; вбила 20 пациентов
Судья сказал, что Мейс знала, что делала, когда превратила лекарство в оружие / Daly Star

Медсестра-убийца в США ввела 20 пациентам смертельную дозу инсулина в период с 2017 по 2018 год.

Рета Мейс бывшая военная. Служила в Ираке и Афганистане. Когда вернулась к гражданской жизни, работала исправительным работником в тюрьме. Потом ухаживала за взрослыми с ограниченными возможностями. Затем в 2015 году в больнице "Управление здравоохранения ветеранов" в качестве медсестры. Ей не разрешалось давать лекарства, но она следила за жизненными показателями пациентов и помогала персоналу. Об этом пишет Daily Star.

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Она работала в тихую ночную смену. Жертвами Мэй было от 81 до 96 лет. Они когда-то служили в армии, флоте и ВВС. В июне 2018 года персонал заметил, что с июля 2017 года в отделении зарегистрировали необычно большое количество смертей, вызванных гипогликемией – слишком низким уровнем сахара в крови. Ранее в больнице зарегистрировали только одну смерть от низкого уровня сахара за четыре года.

Они осознали, что в больнице работает "ангел смерти" - сотрудник, который убивал пожилых пациентов, давая им смертельную дозу инсулина. Больничные запасы хранились в незапертом холодильнике.

После расследования выяснилось, что на момент каждой смерти Мэйс работала в ночную смену. Все жертвы испытали внезапное и резкое падение уровня сахара в крови во время пребывания на ее попечении.

После того, как Мейс признала себя виновной, она сказала, что давала пациентам инсулин, потому что считала, что ее жертвы страдают, и хотела, чтобы они умерли "тихо".

Мейс вводила смертельную дозу в капельницу с физраствором, затем садилась у кровати, наблюдая, как она сработает и люди умирают, зная, что никого не закричит. Доктора приходили утром, чтобы найти пациентов в кризисной ситуации, и она смотрела, как они пытались их спасти. В 2020 году Мейс признала себя виновной в убийствах.

Она призналась, что давала пациентам инсулин, но сказала, что считает, что ее жертвы страдали, и она хотела, чтобы они умерли "тихо и мягко". 46-летнюю Мэйс приговорили к семи пожизненным заключениям подряд - по одному за каждого ветерана - и еще дали на 20 лет за все убийства. Шансов на условный срок у нее нет, и она умрет в тюрьме.

Испания одобрила закон, разрешающий активную эвтаназию. Это 4-я страна ЕС, которая приняла такое решение. Закон об эвтаназии позволяет людям, страдающим серьезными хроническими заболеваниями без шансов на выздоровление и с невыносимыми страданиями, просить помощи у врачей, чтобы умереть.

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16
августа

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