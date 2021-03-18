В Испании разрешили делать эвтаназию

За закон об эвтаназии в испанском парламенте проголосовали 202 депутата. Против 141 / Reuters

Испания одобрила закон, разрешающий активную эвтаназию, что сделало ее четвертой страной ЕС, которая сделала это.

Закон об эвтаназии позволяет людям, страдающим серьезным хроническим заболеваниями без шансов на выздоровление и с невыносимыми страданиями, просить помощи у врачей, чтобы умереть. Об этом пишет CNN.

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Закон вступит в силу через 3 месяца. Он прекратит нынешние потенциальные тюремные сроки для людей, которые помогают другим умереть. Врачи могут, но не обязаны, участвовать в прекращении жизни.

Ранее Бельгия, Люксембург и Нидерланды позволили эвтаназию при определенных условиях.

Правящая в Испании "Социалистическая партия" продвигала закон и получила поддержку мелких левых и других партий. Против выступили 2 основных консервативные партии. Голосование в парламенте стало последним шагом на пути к принятию закона.

Существуют пассивные и активные варианты эвтаназии. Пассивная - отказ от лечения, необходимого для продолжения жизни. Она разрешена в большинстве стран ЕС, кроме Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, стран Балтии и стран бывшей Югославии. Также разрешена в США, Канаде, Аргентине, Чили, Индии и Австралии. Активная эвтаназия означает использование смертельных инъекций. Разрешена только в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, Люксембурге, части Австралии, Канаде, Швейцарии, Германии, некоторых штатах США, а теперь также в Испании. В Португалии власти разрешили активную эвтаназию, однако ее запретил 15 марта конституционный суд, поэтому законопроект вновь вернулся в парламент страны.