McDonald's приготовил новинку для веганов

Корпорация McDonald's начала продавать бургеры McPlant с котлетой из растительного мяса. Ее разработали совместно с компанией Beyond Meat. Речь идет о замене говядины, но впоследствии в McDonald's может появиться и альтернативная курятина.
Новинка появилась только в ресторанах сети в Дании и Швеции, сообщает Bloomberg.
Новые бургеры продают там в тестовом режиме.
В Швеции итоги эксперимента будут подведены после 15 марта, в Дании - после 12 апреля.
После чего новинка может появиться и в других странах.
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Сеть уже тестировала продажу веганских бургеров в Канаде - там также партнером компании был производитель Beyond Meat.
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