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среда, 03 февраля 2021 01:16

McDonald's приготовил новинку для веганов

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McDonald&#039;s приготовил новинку для веганов
McDonald's готовит бургеры с растительным мясом. Фото: 1news.com.ua

Корпорация McDonald's начала продавать бургеры McPlant с котлетой из растительного мяса. Ее разработали совместно с компанией Beyond Meat. Речь идет о замене говядины, но впоследствии в McDonald's может появиться и альтернативная курятина.

Новинка появилась только в ресторанах сети в Дании и Швеции, сообщает Bloomberg.

Новые бургеры продают там в тестовом режиме.

В Швеции итоги эксперимента будут подведены после 15 марта, в Дании - после 12 апреля.

После чего новинка может появиться и в других странах.

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Сеть уже тестировала продажу веганских бургеров в Канаде - там также партнером компании был производитель Beyond Meat.

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