McDonald's открыл парикмахерскую в Стокгольме

 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 315
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 234
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 630
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1224
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4446
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4725
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1665
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 567
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
6
3
3
7
6
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
250 г золота и 3 тыс. бриллиантов: создали самую дорогую защитную маску в мире
250 г золота и 3 тыс. бриллиантов: создали самую дорогую защитную маску в мире
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен&quot; - жизнь в Таиланде
"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 369
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 828
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2259
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 63
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 22:19

McDonald's открыл парикмахерскую в Стокгольме

  Комментировать
McDonald&#039;s открыл парикмахерскую в Стокгольме
Стрижка, которую компания назвала "Golden M", вдохновленная трендовой прической 90-х. Фото: Reuters

Шведское подразделение компании McDonald's объявил об открытии парикмахерской, где делать прически, напоминающие по форме логотип компании.

Об этом сообщает Fox News.

Директор по маркетингу McDonald's Sweden Эндрю Экстам рассказал, что салон открыли не только для того, чтобы охранять символ, но и чтобы сделать его популярным для всех.

"Барбершоп посвящено нашим любимым посол, мы будем помогать и поддерживать их." Golden M "в идеальном состоянии даже в условиях, когда мы не можем перемещаться настолько свободно, как обычно", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он будет работать везде": как открывали первый McDonalds

Отмечается, что в течение двух часов после онлайн-запуска все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем были забронированы:
Компания уже провела ряд виртуальных мастер-классов на которых посетителям дали уроки стрижки и укладки.

Также McDonald's обещает, что те, кто решится сделать такую ​​прическу, смогут получить бесплатный биг-мак.

Индекс Биг Мака издание The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены гамбургера в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоцененная) относительно доллара США. За основу берется стоимость бигмака в Америке и считается, что в национальной валюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше - валюту переоценен к доллару, меньше - недооценена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «McDonald's открыл парикмахерскую в Стокгольме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 19665
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 7 Просмотров: 12899
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 12663
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11954
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 10944
Мир
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
6
 Просмотров: 270
Полиция прекратила оргию с 52 участников, ибо нарушает карантин
Полиция прекратила оргию с 52 участников, ибо нарушает карантин Просмотров: 846
В Google назвали причину глобального сбоя
В Google назвали причину глобального сбоя Просмотров: 405
Главу ВОЗ обвинили в причастности к геноциду в Эфиопии
Главу ВОЗ обвинили в причастности к геноциду в Эфиопии Просмотров: 243
Страну исключили из списка спонсоров терроризма
Страну исключили из списка спонсоров терроризма Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
6
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 38
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть