McDonald's открыл парикмахерскую в Стокгольме

Стрижка, которую компания назвала "Golden M", вдохновленная трендовой прической 90-х. Фото: Reuters

Шведское подразделение компании McDonald's объявил об открытии парикмахерской, где делать прически, напоминающие по форме логотип компании.

Об этом сообщает Fox News.

Директор по маркетингу McDonald's Sweden Эндрю Экстам рассказал, что салон открыли не только для того, чтобы охранять символ, но и чтобы сделать его популярным для всех.

"Барбершоп посвящено нашим любимым посол, мы будем помогать и поддерживать их." Golden M "в идеальном состоянии даже в условиях, когда мы не можем перемещаться настолько свободно, как обычно", - добавил он.

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Отмечается, что в течение двух часов после онлайн-запуска все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем были забронированы:

Компания уже провела ряд виртуальных мастер-классов на которых посетителям дали уроки стрижки и укладки.

Также McDonald's обещает, что те, кто решится сделать такую ​​прическу, смогут получить бесплатный биг-мак.

Индекс Биг Мака издание The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены гамбургера в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоцененная) относительно доллара США. За основу берется стоимость бигмака в Америке и считается, что в национальной валюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше - валюту переоценен к доллару, меньше - недооценена.