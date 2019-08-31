Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию

В Москве, на Чистых прудах проходит многотысячный митинг против политических репрессий.

Накануне городские власти запретили его проведение, сообщает Медуза.

Люди идут по Пушкинской площади.

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К ним присоединились демонстранты, поддерживающие сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

На этот раз полиция не разгоняет людей, только просит оставить проезжую часть и перейти на тротуар.

Более 1 тысячи человек были задержаны в Москве в ходе акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в ведомстве в пресс-службе столичного главка МВД РФ.