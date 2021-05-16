Мать убила детей и сдалась полиции

В американском городе Феникс женщина убила детей и сама пришла в полицию. Там объяснила, что слышит голоса, призывающие ее к преступлению.
Полицейские обнаружили в квартире женщины тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика. Об этом сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.
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Отмечается, что полиция уже приходила в ту же квартиру раньше после сообщений о спорах супругов. Мол, тогда детям ничего не угрожало, считают в полиции.
Личность погибших и их родителей не раскрывается, причины смерти неизвестны.
Полиция задержала женщину, ее допрашивают.
В США 25-летняя Ореанна Майерс убила пятерых своих детей, после чего подожгла дом и застрелилась. Использовала дробовик и оставила записку на месте происшествия около города Вильямсбург.
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