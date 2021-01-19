Масштабный митинг и выстрелы в его честь: Трамп планирует покинуть Белый дом эффектно

Трамп вылетит из Белого дома 20 января до 12:00. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп решил в последний день своего правления уйти с поста главы страны эффектно.

Подробностями поделилось издание Business Insider.

Трамп с семьей планирует вылететь на вертолете из Белого дома в имение Мар-а-Лаго во Флориде.

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Он хотел провести масштабный митинг в штате, чтобы отвлечь внимание от инаугурации Джо Байдена.

По словам журналистов издания, Трампа будут встречать военные и будут стрелять в воздух в его честь.

Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом 20 января, в день инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вместо президента и первой леди Байден встретит глава Белого дома Тимоти Харлет.