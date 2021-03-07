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воскресенье, 07 марта 2021 13:44

Масштабную акцию противников коронавирусных ограничений разогнали

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Масштабную акцию противников коронавирусных ограничений разогнали
Многие протестующих на акции были без масок. Фото: pravda.com.ua

В субботу, 6 марта, полиция Швеции разогнала сотни демонстрантов. В центр Стокгольма они вышли протестовать против Covid-ограничений, установленных правительством.

По оценкам местных СМИ, на акцию пришли от 300 до 500 человек, сообщило АР.

Это 1-я массовая акция против коронавирусных ограничений в стране. Власти утверждают, что она была незаконной, ведь происходила без разрешения.

Акцию полиция решила прервать сразу после ее начала, когда количество демонстрантов превысило допустимое число лиц, говорится на сайте полиции.

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По информации шведских таблоидов Aftonbladet и Expressen, акция завершилась мирно. Однако 6 полицейских получили травмы в результате столкновений с некоторыми протестующими, которые не хотели идти.

Митинг был организован группой под названием Freedom Sweden. Правила коронавируса, считает она, ограничивают свободу человека. Среди демонстрантов были ультраправые активисты, люди, которые выступают против вакцинации и некоторые семьи с детьми.

Власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса. В самом Осло ввели жесткий карантин.

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