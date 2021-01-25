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понедельник, 25 января 2021 04:57

Швеция запретила въезд жителям Норвегии

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Швеция запретила въезд жителям Норвегии
Исключение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другом, или имеет в Швеции неотложные семейные дела. Фото: Pixabay

Власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса. В самом Осло ввели жесткий карантин.

По словам министра внутренних дел Микаэля Дамберга, эта мера начнет действовать с полуночи 25 января дня до 14 февраля, и при необходимости может быть продлена. Об этом сообщает Expressen.

"Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии", - сказал он.

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Исключение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, или имеет в Швеции неотложные семейные дела. Запрет не распространяется на грузовые перевозки.

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в конце ноября - начале декабря. Из-за этого многие страны начали закрывать границы с Великобританией, а в самой стране усилили карантинные ограничения. В связи 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии. Новый штамм продолжает распространяться по миру.

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