Масштабная утечка газа в Индии: тысячи человек госпитализированы, есть жертвы

Масштабная утечка газа в Индии привела к госпитализации тысячи граждан. Фото: Reuters

На юге Индии произошла масштабная утечка газа, в результате чего пострадали тысячи людей.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш рано утром в четверг 7 мая. Завод LG Polymers расположен на окраине Висакапатнами, пишет The Guardian.

Утечка произошла из двух 5000-тонных цистерн. С конца марта они стояли без присмотра из-за карантина в связи с коронавирусом.

В городе и его окрестностях проживает около 5 миллионов человек. Кадры на индийских телеканалах показывают, что люди, в том числе женщины и дети, лежат на улицах.

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По словам координатора районных больниц, по меньшей мере 1 тыс. человек были отправлены в различные больницы. Власти проверяют дома, чтобы доставить людей в больницы. Им нужна оксигенация и свежий воздух. По меньшей мере 9 человек погибло.

18 заключенных особой российской колонии перерезали себе вены из-за избиения. После этого в колонии начался бунт и в ситуацию вмешался спецназ.