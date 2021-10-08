Маск переносит штаб-квартиру Tesla

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Американский производитель электромобилей Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Об этом сообщили Deutsche Welle

Офис компании переедет в Остин.

Председатель концерна Илон Маск не объяснил причины этого решения, однако в прошлом он выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Он также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

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В июле стало известно, что чистая прибыль Tesla за один квартал впервые превысила $1 млрд. Сумму в $1,14 млрд компания заработала с 1 апреля по 30 июня.

Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал этого года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составила почти $12 млрд.

1 октября грузовой космический корабль Cargo Dragon американской частной компании Маска SpaceX успешно приводнился возле Флориды. Он доставил на Землю 2,2 т груза.