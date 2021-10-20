Маск может стать первым в мире триллионером

SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире. Фото: pixabay.com

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать первым триллионером в мире благодаря своей космической компании.

Маск уже стал самым богатым человеком мира благодаря росту акций Tesla, заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, пишет Bloomberg.

"SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли. Частная компания, исследующая космос, бросает вызов любому представлению о том, что возможно с точки зрения ракет, ракет-носителей и вспомогательной инфраструктуры", - считает Джонас.

В то же время аналитик рассматривает SpaceX не как одну компанию, а как несколько бизнесов, охватывающих отрасли космической инфраструктуры и исследований дальнего космоса. SpaceX оценивают в $200 млрд. Самым дорогим проектом компании считают систему спутниковой связи Starlink.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подарил "серебро": Маск потроллил Безоса в Twitter

400 самых богатых американцев во время пандемии коронавируса стали на 40% богаче. Они увеличили свое состояние на $4,5 трлн. Основатель Amazon Джефф Безос четыре года подряд занимал первое место в рейтинге Bloomberg, пока его не опередил Маск. 8 октября основателя Tesla официально признали самым богатым человеком мира с состоянием $222 млрд. Капитал Безоса оценили в $191 млрд.