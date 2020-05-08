Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка

Изобретатель Маск и певица Grimes (Клэр Буше) на днях эпатировали мир, сообщив имя своего новорожденного сына - X Æ A-12. Фото: Reuters

Маск и Граймс попытались объяснить, как правильно произносить имя их новорожденного ребенка, однако еще больше всех запутали.

На днях Маск и Граймс обнародовали имя своего новорожденного ребенка. Но никто не знает, как правильно произносить его: X Æ A-12. Сначала они попытались объяснить его в твиттере, однако этого оказалось мало.

"Просто "Экс", как буква "экс". Затем А. И. будто произносишь букву "А", а затем "И", - написала Клэр в Instagram, сообщает BuzzFeed.

А вот по словам Маска в подкасте с Джо Роганом, сначала идет "Экс", а затем "Эш". Также он признался, что идея о "А-12" принадлежала ему, ведь это "крутой самолет".

"Окей, но разве Маск только что сам не сказал в интервью, что это произносится как "эль", а не "аи"? Они вообще знают имя своего ребенка?", - возмущаются сбитые с толку комментаторы.

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Некоторые предположили, что Маск и Граймс до сих пор не пришли к согласию между собой, как же звать сына - Эксай или Ексеш. "На самом деле это произносится как "у моих родителей больше денег, чем смысла, и они хотят погубить мою жизнь, прежде чем оно вообще началось", - резюмируют в сети.

У "железного человека" Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Ему дали самое необычное имя на Земле. Граймс еще ранее сообщала, что ребенка будут воспитывать в "гендерно-нейтральной" парадигме. С возрастом она/он сможет определить свой пол, если захочет. Также стало известно, как назовут шестого ребенка Маска: X Æ A-12. Это имя, которое может показаться странным, уже объяснили.