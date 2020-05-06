Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести

Илон Маск и певица Граймс назвали своего ребенка X Æ A-12. Фото: @Elon Musk

У "железного человека" Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Ему дали самое необычное имя на Земле.

Граймс еще ранее сообщала, что ребенка будут воспитывать в "гендерно-нейтральной" парадигме. С возрастом она/он сможет определить свой пол, если захочет.

Также стало известно, как назовут шестого ребенка Маска: X Æ A-12. Это имя, которое может показаться странным, уже объяснили.

"Х – это неизвестная переменная. Æ – это мое эльфийское написание Ai (любовь и/или Искусственный интеллект). A-12 — предшественник SR-17 (самолет разведчик, находящийся на вооружении ЦРУ), наш любимый самолет. Нет оружия, нет защиты, только скорость. Великий в бою, но не несет насилия", - рассказала она в Твиттере.

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Также она добавила, что в то же время буква "А" в имени также означает Архангел, и это ее любимая песня. А цифра 12 отвечает за 12-й знак Зодиака – Крысу, потому что сын родился в 2020 году – это год металлической крысы.

Канадская певица Граймс и Илон Маск начали встречаться в 2018 году. В начале января 2020 года Граймс сообщила, что ожидает ребенка, опубликовав фото с округлившимся животом.