Маск будет заменять кадры работами

Дефицит кадров американская компания Tesla разрешит работами Optimus.
Об этом заявил владелец компании Илон Маск в годовом отчете, сообщает Bloomberg.
Производство роботов будет приоритетом. Потом может стать важнее автомобильного бизнеса.
"Основа экономики – это труд", - сказал Маск.
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Об изготовлении робота ростом 173 см и весом 57 кг Tesla сообщала в прошлом году. Tesla-bot сможет поднимать предметы весом до 20 кг.
Компания Маска Neuralink в ближайшее время начнет имплантировать чипы в человеческие мозги. В январе состояние бизнесмена упало до $243 млрд.
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