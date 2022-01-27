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четверг, 27 января 2022 21:30

Маск будет заменять кадры работами

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Маск будет заменять кадры работами
Высота работа – 173 см.

Дефицит кадров американская компания Tesla разрешит работами Optimus.

Об этом заявил владелец компании Илон Маск в годовом отчете, сообщает Bloomberg.

Производство роботов будет приоритетом. Потом может стать важнее автомобильного бизнеса.

"Основа экономики – это труд", - сказал Маск.

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Об изготовлении робота ростом 173 см и весом 57 кг Tesla сообщала в прошлом году. Tesla-bot сможет поднимать предметы весом до 20 кг.

Компания Маска Neuralink в ближайшее время начнет имплантировать чипы в человеческие мозги. В январе состояние бизнесмена упало до $243 млрд.

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Дата
27
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