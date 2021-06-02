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среда, 02 июня 2021 21:09

Марсоход сфотографировал перламутровые облака

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  Облака на Марсе могут появляться при Наибольшем удалении планеты от Солнца. Фото: Reuters
Облака на Марсе могут появляться при Наибольшем удалении планеты от Солнца. Фото: Reuters

Марсоход Curiosity сфотографировал на Красной планете сияющие перламутровые облака.

На снимках изображены тонкие облака, которые содержатся на непривычной для Марса высоте. Об этом сообщает CNN.

Эксперты предполагают, что облака состоят из сухого льда, а перламутровый блеск вызванный кристаллами льда, которые рассеивают свет от Солнца.

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  Перламутровые облака на Марсе. Фото: NASA
Перламутровые облака на Марсе. Фото: NASA

Также ученые говорят, что на Марсе очень тонкая и сухая атмосфера, в отличие от Земли, и доказывают, что там мало пасмурных дней. Поэтому облака могут появляться в небе над экватором, во время наибольшего удаления планеты от Солнца.

В связи с этим, Curiosity отправился за поиском подобных ранних явлений.

Международная группа исследователей темной энергии (DES) создала крупнейшую в мире карту темной материи Вселенной.

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02
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