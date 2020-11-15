Марш смелых в Беларуси: в ход идет слезоточивый газ, начались жесткие задержания

Фото: TUT.BY

В центре Минска - возле станции метро Пушкинская - задерживают людей.

Там собрались несколько тысяч человек. Их разбивают на группы, не дают собраться в одну колонну. Задерживают также людей в близлежащих дворах, сообщает TUT. by.

По всей Беларуси задержаны уже 26 человек. Некоторые из них тут же отпустили, заявляет правозащитная организация "Вясна".

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Перед задержаниями против людей в Минске применяли слезоточивый газ, по сообщению белорусской службы "Радио Свобода".

Отмечается, что возле кинотеатра "Аврора" в Минске стоят около 10 автобусов силовиков.

Также несколько человек задержали в Витебске. Задержанные были с цветами в память о погибшем демонстранте Романе Бондаренко. Также в центр города начали свозить милицейскую технику, у граждан проверяют документы.

В Минске и других белорусских городах в воскресенье, 15 ноября, запланированы протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте. За 3 часа до начала в центр Минска начали стягивать спецтехнику и силовиков.