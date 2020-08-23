Марш Новой Беларуси: в Минске проходит акция протеста

В Минске начался очередной митинг против фальсификаций итогов президентских выборов и милицейского произвола. Называется он "Марш Новой Беларуси".

На Марш в Минск приехали люди из разных регионов страны. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов, сообщает charter97.org.

В 15:30 митингующие минутой молчания почтили память белорусов, погибших от рук силовиков, что по приказу властей разгоняли мирные акции.

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Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша новой Беларуси.

На площади Независимости в Минске - более 200 тысяч человек. Люди все еще прибывают и заполняют близлежащие улицы.

В прошлое воскресенье, 16 августа, на Марш Свободы вышло по разным оценкам от 200 до 400 тысяч человек.