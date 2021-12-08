Макрон созвонится с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни планирует поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
В Елисейском дворце отметили, что во время разговоров Макрон планирует сосредоточиться на вопросе "деэскалации в регионе", пишет BFM TV.
Также 10 декабря президент Франции должен обсудить этот вопрос уже с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Последний планирует прибыть в Париж. Лидеры хотят "возобновить взаимодействие в рамках "нормандского формата".
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Президент США Джо Байден и Владимир Путин пообщались по видеосвязи 7 декабря. Обсудили, в частности, эскалацию на российско-украинской границе.
Перед этим Байден говорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Теперь глава Белого дома планирует поговорить с Владимиром Зеленским.
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