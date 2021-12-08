Макрон созвонится с Зеленским и Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1062
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 243
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 288
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 477
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1890
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1971
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1269
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 990
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2268
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2862
Фото
Все фото
3
12
4
4
5
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Видео
Все видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3240
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5688
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1242
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3897
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
06 декабря 2021
Просмотров: 810
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 15:37

Макрон созвонится с Зеленским и Путиным

  Комментировать
Макрон созвонится с Зеленским и Путиным
Макрон планирует поговорить с Зеленским и Путиным. Фото: УНИАН

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни планирует поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

В Елисейском дворце отметили, что во время разговоров Макрон планирует сосредоточиться на вопросе "деэскалации в регионе", пишет BFM TV.

Также 10 декабря президент Франции должен обсудить этот вопрос уже с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Последний планирует прибыть в Париж. Лидеры хотят "возобновить взаимодействие в рамках "нормандского формата".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден и Зеленский созвонятся в четверг

Президент США Джо Байден и Владимир Путин пообщались по видеосвязи 7 декабря. Обсудили, в частности, эскалацию на российско-украинской границе.

Перед этим Байден говорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Теперь глава Белого дома планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Макрон созвонится с Зеленским и Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 43148
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 14121
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9990
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 8739
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 8082
Мир
Более 100 человек убили в межэтнических столкновениях в Судане
Более 100 человек убили в межэтнических столкновениях в Судане Просмотров: 27
Орбан впервые сказал о российско-украинской войне
Орбан впервые сказал о российско-украинской войне Просмотров: 450
Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron
Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron Просмотров: 324
ЕС одобрил санкции против группы Вагнера
ЕС одобрил санкции против группы Вагнера Просмотров: 189
Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии
Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии Просмотров: 351
Больше всего комментируют
9
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
6
Зеленский приехал на "передок" к воинам
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Медведчук, который кололся российской вакциной, подцепил Covid
Голосов: 3174
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть