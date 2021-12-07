Байден созвонится с Зеленским после разговора с Путиным – МИД

Владимир Зеленский и Джо Байден в Глазго. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"Президент говорил с госсекретарем США. После того, как состоится разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, о чем там шла речь. То есть дальше будут контакты на высоком и высоком уровне. У нас в этом плане с США наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог", – сказал Кулеба в программе "Свобода слова".

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Министр опроверг информацию СМИ, что Байден и Зеленский будут говорить перед звонком с президентом России. Объяснил: план заключался в том, что до разговора Зеленский пообщается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а после звонка состоится разговор президентов.

Зеленский сообщил, что в разговоре с Блинкеном "согласовали позиции".

"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - написал президент в Twitter.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин пообщаются по видеосвязи 7 декабря, чтобы обсудить Украину и другие темы. Это подтвердили 4 декабря Белый дом и Кремль. Перед онлайн-встречей президента Байдена с Путиным Зеленский будет говорить с Энтони Блинкеном.