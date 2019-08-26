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понедельник, 26 августа 2019 14:35

Макрон сделал необычный подарок участникам G7

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Макрон сделал необычный подарок участникам G7
Президент Франции Эммануэль Макрон подарил участникам G7 часы из пластика, который собрали в океанах. Фото: Glavkom

Участники сессии саммита G7 по климату получили необычный подарок от президента Франции Эммануэля Макрона - наручные часы из пластика, который собрали в океанах.

"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Как отмечается, после завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.

Во французском Биаррице, где проходит саммит G7, задержали 68 человек. 38 задержанных были помещены под стражу.

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Дата
26
августа

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