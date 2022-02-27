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Спецтема: Напад Росії на Україну

Макрон просил Лукашенко вывести российские войска со страны

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Макрон просил Лукашенко вывести российские войска со страны
Макрон разговаривал с Лукашенко больше часа. Фото: belta.by

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон переговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенком о возможном разрешении России разместить ядерное оружие в Беларуси и ситуации в Украине.

Об этом сообщил Елисейский дворец.

Макрон осудил такое решение относительно ядерного оружия на белорусской территории. Также он обратился к Лукашенко с просьбой вывести русские войска с белорусской территории.

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"Президент республики обратился к президенту Беларуси с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск с его территории, ведущих к односторонней и несправедливой войне, и отметил необходимость сотрудничества с международным сообществом для проведения операций по оказанию гуманитарной помощи. украинский народ", - говорится. в заявлении.

Макрон подчеркнул, что братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы заставить Беларусь отказаться быть пособником в войне России против Украины.

З аеродрому "Барановичі", що знаходиться в Білорусі, вилетіли літаки в бік українського кордону.

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