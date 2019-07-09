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вторник, 09 июля 2019 09:56

Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
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Мощный ливень подтопил Вашингтон
Фото: фото с сайта https://24tv.ua
Мощный ливень подтопил Вашингтон
Мощный ливень подтопил Вашингтон
Мощный ливень подтопил Вашингтон
Мощный ливень подтопил Вашингтон

Ливень накрыл столицу США Вашингтон и прилегающие районы штатов - Мэриленд и Вирджиния. Затопило много улиц и домов, частично и Белый дом. Также подтоплены метро и аэропорт.

Тысячи людей остались без электричества, сообщает "24 канал".

В президентской администрации вода стояла в подвале. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива.

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Десятки дорог закрыли на некоторое время. Чтобы спастись, люди вылезали на крыши машин. Местные власти порекомендовали водителям отказаться от поездок.
В пригороде Вашингтона затопило станцию ​​метро Virginia Square: вода лилась внутрь в течение 20 мин.

Также затопило метро в Пентагоне.

Тернопольская и Ровенская области пострадали от сильных ливней и шквального ветра. Во многих населенных пунктах ветер повалил деревья на тротуары и дороги.

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