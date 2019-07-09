Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон

Ливень накрыл столицу США Вашингтон и прилегающие районы штатов - Мэриленд и Вирджиния. Затопило много улиц и домов, частично и Белый дом. Также подтоплены метро и аэропорт.
Тысячи людей остались без электричества, сообщает "24 канал".
В президентской администрации вода стояла в подвале. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива.
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Десятки дорог закрыли на некоторое время. Чтобы спастись, люди вылезали на крыши машин. Местные власти порекомендовали водителям отказаться от поездок.
В пригороде Вашингтона затопило станцию метро Virginia Square: вода лилась внутрь в течение 20 мин.
We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c— Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.
Также затопило метро в Пентагоне.
I'm advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG— Nick Scalera (@nickscalera) 8 июля 2019 г.
Тернопольская и Ровенская области пострадали от сильных ливней и шквального ветра. Во многих населенных пунктах ветер повалил деревья на тротуары и дороги.
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