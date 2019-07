Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон

Ливень накрыл столицу США Вашингтон и прилегающие районы штатов - Мэриленд и Вирджиния. Затопило много улиц и домов, частично и Белый дом. Также подтоплены метро и аэропорт.

Тысячи людей остались без электричества, сообщает "24 канал".

В президентской администрации вода стояла в подвале. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе

Десятки дорог закрыли на некоторое время. Чтобы спастись, люди вылезали на крыши машин. Местные власти порекомендовали водителям отказаться от поездок.

В пригороде Вашингтона затопило станцию ​​метро Virginia Square: вода лилась внутрь в течение 20 мин.

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c

Также затопило метро в Пентагоне.

I'm advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG