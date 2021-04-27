Люди пишут умоляющие посты в соцсетях и сжигают родных на улицах

Отчаявшиеся люди в Индии просят о помощи в соцсетях, поскольку страна утратила контроль над распространением коронавируса, а система здравоохранения достигла предела.

Соцсети переполнены просьбами предоставить кислород, больничные кровати или место в отделении интенсивной терапии для близких, немедленно нуждающихся в спасении. Об этом пишет Mirror.

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"Я не хочу терять маму. Пожалуйста, помогите получить кислородный баллон", - пишет доктор Аджай Коли.

"Хайдарабад: срочно нужна плазма для критического пациента. Легкие повреждены на 70%. Нужна немедленная помощь. Пожалуйста", - пишет Саятана Гоша.

Многие оставляют номера телефонов в надежде, что кто-то поможет. Тревожные кадры из сельской местности показывают, как тела жгут на улицах в импровизированных крематориях.

Количество новых заражений коронавирусом достигает рекордного уровня пятый день подряд. За последние сутки в стране заболело около 353 тыс. человек. В столице Нью-Дели и других местах пациенты отказываются обращаться в больницы после того, как там заканчиваются запасы медицинского кислорода и не хватает свободных кроватей. Ежедневно в стране умирает от болезни более 2,3 тыс. человек.

Великобритания, Германия и США пообещали отправить неотложную медицинскую помощь в Индию. Президент Джо Байден заявил, что США отправят сырье для вакцин, медицинское оборудование и средства защиты в Индию.

Премьер страны Нарендра Моди ранее призвал граждан пройти вакцинацию и проявлять осторожность. Больницы выпустили срочные сообщения, где говорится, что не могут справиться с наплывом пациентов. В некоторых наиболее пострадавших городах, включая столицу Нью-Дели, тела сжигают во временных помещениях, предлагают массовые услуги.

По данным министерства здравоохранения, в Индии с населением 1,366 млрд людей зафиксировано 17,3 млн случаев инфицирования и 195,1 тыс. смертей от коронавируса.