Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село

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Военная хунта Мьянмы сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживали около тысячи человек.

Так силовики хотели подавить протесты против госпереворота, пишет AP.

На фотографиях видно разрушены пожаром дома и обугленные останки животных.

По словам одного из жителей поселка, уцелели лишь 10 домов с 237. Он сообщил, что хунта вошла в Кинмен во вторник, 15 июня.

По мнению мужчины, военные искали членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от войск и полиции хунты и вооруженных самодельными охотничьими ружьями. Именно они предупредили жителей до прибытия хунты, поэтому почти все местные успели убежать в лес.

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"Когда они ничего не нашли, они начали поджигать дома. Возле нашего села есть лес. Большинство из нас убежали", - прокомментировал житель.

Мужчина подсчитал и сообщил, что, вероятно, погибли три человека - мальчик, который пас коз и получил огнестрельное ранение в бедро, и пожилая пара, которая не смогла убежать.

"Мы думаем, что это еще не конец. Мы переедем в другие села. Даже если мы вернемся в наше село, нам негде остановиться, потому что все сгорело", - объяснил он.

Сельские силы обороны планируют сформировать будущую оппозиционную федеральную армию. Некоторые из них объединились с группами этнических меньшинств в приграничных районах, которые десятилетиями боролись за автономию от центрального правительства.

Бывшая королева красоты присоединилась к борьбе повстанцев Мьянмы против военной хунты. Она выставила фото с автоматом в соцсетях. С 1 февраля хунта Мьянмы повалила демократическую власть и жестко подавляет протесты. 11 мая исполнилось 100 дней репрессий хунты. За этот период военные убили почти 800 человек во время акций протеста в 54-миллионной буддистской стране. Арестовали около 5 тыс., из которых 4 тыс. до сих пор за решеткой. Хунте пока удалось предотвратить масштабную гражданскую войну в стране и очередным большим кровопролитием путем нагнетания в стране атмосферы страха и террора.