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воскресенье, 16 января 2022 02:04

Людей в синагоге взял в заложники вооруженный нападающий в США

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Людей в синагоге взял в заложники вооруженный нападающий в США
Часть инцидента с захватом заложников в синагоге попала прямой эфир. На нем слышно, как мужчина говорит "Я умру". Фото: Reuters

В Колливилле, в штате Техас, по меньшей мере четыре человека взял в заложники вооруженный человек в синагоге.

Об этом сообщает CNN.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что среди заложников есть и раввин. В настоящее время пострадавших нет. Район, где находится синагога, перекрыли, а ее территорию и жителей соседних домов эвакуировали.

ВВС сообщает, что часть инцидента попала в прямой эфир трансляции в Facebook. Сейчас сообщение удалено.
"На нем можно было услышать, как мужчина сказал: "Вы позвоните моей сестре" и "Я умру". Также было слышно, как он говорил: "С Америкой что-то не так"", - говорится в сообщении.

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По сообщению правоохранительных органов, следователи считают, что захват заложников мог быть мотивирован желанием освободить Аафию Сидикки, которая отбывает 86-летний срок заключения в учреждении в Техасе. В 2010 году ее осудили по семи обвинениям, включая покушение на убийство и вооруженное нападение на американских офицеров в Афганистане.

С нападающим ведутся переговоры.

В Турции силы безопасности страны сорвали попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Покушение должно было состояться в городе Сиирта, где президент хотел выступить на митинге сторонников. Террористы заменяли полицейский автомобиль, который должен был охранять Запад. Один из копов подвозил на нем своего друга, заметившего подозрительный предмет.

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