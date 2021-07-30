Людей старше 60 лет будут вакцинировать третьей дозой Pfizer

В Израиле граждан старше 60 лет со следующей недели начнут вакцинировать третьей дозой Сovid-препарата Pfizer.

Соответствующее распоряжение принял глава министерства здравоохранения страны, сообщает The Times of Israel.

"На этой неделе количество Сovid-инфицированных выросло до 2 тыс. Поэтому правительство рассмотрело рекомендации экспертов о необходимости третьей прививки израильтянам пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Перед этим премьер-министр страны Нафтали Беннет провел консультации по поводу ревакцинации граждан старше 60 лет.

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В Израиле 63,7% людей получили по меньшей мере одну дозу вакцины. 58,9% граждан завершили вакцинацию. В стране уже вакцинируют подростков. Страна старается прививать как можно больше людей на фоне распространения более опасного штамма Delta.

В мае-июне благодаря успешной кампании вакцинации в Израиле почти перестали выявлять новых больных. Однако с начала июля снова стали фиксировать большое количество инфицированных. В то же время количество летальных исходов остается невысоким.