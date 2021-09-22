Люцифер подал иск против Русской православной церкви

Люцифер из Новосибирска объявил "крестовый поход" против РПЦ / Сиб.фм

В российскому Новосибирске 45-летний Люцифер Кончаков-Багратион подал иск против Русской православной церкви, представители которой, по его словам, задевают его честь и достоинство приравнивая его имя к имени дьявола.

Он подал иск против РПЦ, чтобы та выплатила ему 666 рублей компенсации. Это около 244 грн. Об этом пишет "Сиб.фм".

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Бизнесмен Алексей Южанин известность приобрёл в 2019 году, когда изъявил желание избираться в мэры Новосибирска. Его отказались регистрировать кандидатом. Он объявил голодовку, которая не принесла результатов. Также выступал против эвакуаторов и ограничительных мер в связи с пандемией.

В августе 2021 года Южанин переименовался в Люцифера Владимировича Кончакова-Багратиона. По его словам, решение не было спонтанным, это план некой масштабной "игры", в которой ему предстоит сыграть значительную роль против РПЦ.

Люцифер - не сатана. Это лейтмотив иска против РПЦ, отправленного в суд Москвы. Представители Церкви, по его словам, неверно интерпретируют это имя в проповедях. "Люцифер", уверяет новосибирец, в переводе с латыни "несущий свет", что в корне не сопоставимо со значением имени, которое укоренилось в обществе. Люцифер - имя ангела, который вопреки велению Бога не преклонил колено перед ним, и в результате был низвергнут с небес.

Люцифер требует от РПЦ "опровергнуть порочащие сведения" и взыскать 666 рублей в качестве компенсации морального вреда. "Дьявольское число", по его словам, тоже не имеет отношения к демонам. "6", за словами мужчины, в древней традиции - число планеты Венеры, которая по большей части ассоциируется с "любовью, а не со злом". Исковое заявление ещё не зарегистрировано.

В России назвали наркоманом священника Романа Степанова, который призвал патриарха РПЦ Кирилла и других священников задекларировать свои доходы и имущество.