Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел новой коронавирусной инфекцией.
Об этом он заявил на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности во время посещения одной из воинских частей 28 июля, передает БЕЛТА.
"Я извиняюсь за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное то, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрилась перенести коронавирус. Бессимптомно", - отметил президент.
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Он отметил, что такой вывод врачи сделали днем ранее.
"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил Лукашенко.
В мире от начала пандемии зарегистрировано 16,2 млн случаев заражения коронавирусом, а число смертей превысило 648 тыс. Только в США было зарегистрировано более 4,2 млн случаев инфицирования и 146 935 смертей.
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