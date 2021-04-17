Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовили покушение

По его словам, ФСБ России задержала двух подозреваемых, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и его сыновей. Об этом он рассказал в комментарии журналистам.

Он утверждает, что к покушению причастны Соединенные Штаты. По его словам, ФСБ России задержала двух подозреваемых, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси и хотели физически расправиться с ним. Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.

"В планах - захват ребенка, одного, второго, как получится… "Посадим в погреб"… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали… Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб - скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на [самопровозглашенного] президента и детей", - заявил диктатор.

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В США пока не отреагировали на заявление Лукашенко.

Ранее в Беларуси окончательно приняли закон об экстремизме, недопущении реабилитации нацизма и массовых мероприятий.