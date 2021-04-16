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пятница, 16 апреля 2021 17:52

У Лукашенко приняли закон о "реабилитации нацизма" и экстремизм

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У Лукашенко приняли закон о &quot;реабилитации нацизма&quot; и экстремизм
Лукашенко одобрил ряд законов. Фото: Reuters

В Беларуси окончательно приняли закон об экстремизме, недопущении реабилитации нацизма и массовых мероприятий.

Об этом говорится в Telegram-канале NEXTA.

Перечень действий, которыми определяется "реабилитация нацизма", дополнили "героизацию нацистских преступников и их пособников" - преднамеренным их прославлением.

Экстремизмом будут считаться действия, направленные на так называемую дискредитацию власти.

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Журналистам запретят вести трансляции с несанкционированных массовых акций. А их самих приравняют к участникам акций.

В СМИ запретят публикацию результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканских референдумов, выборов президента, депутатов.

В первом чтении приняли законы о туризме и адвокатской деятельности. Адвокатские бюро предложили ликвидировать, а бывшим силовикам и судьям упростят процедуру вхождения в адвокатуру.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко хочет закрыть белорусские посольства и оптимизировать штат дипломатических миссий.

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Дата
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