Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей

Политик заявил, что беженцы идут не только через Беларусь, но и используют украинские пути. Фото:"Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад обвиняет в использовании людей в качестве оружия в гибридной атаке против ЕС, приехал в транспортно-логистический центр с мигрантами возле пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей.

Пропагандисты сняли, как нелегалы под аплодисменты приветствуют Лукашенко, окруженного силовиками. Видео появилось на лояльных к режиму Лукашенко Telegram-каналах.

"Мы не будем играть и не будем делать политику на ваших судьбах. Мы хорошо знаем – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Хотите воссоединиться со своими семьями. Здесь много разных людей, но проблема общая – вы попали в беду. Мы не будем вас задерживать, связывать руки, грузить в самолет и отправлять на родину, если вы сами не захотите вернуться. Даже если это будет плохо для поляков, латышей или еще кого-то", - сказал Лукашенко в речи к мигрантам.

Лукашенко сопровождали губернатор Гродненской области и председатель Госпогранкомитета. По его словам, на территории Беларуси за пределами лагеря находится еще примерно 2-3 тыс. беженцев. В то же время политик утверждал, что беженцы используют также украинские пути для нелегального пересечения границы с ЕС.

"Идут не только через Беларусь, но и через Украину, которая выводит свои войска на границу", - заявил Лукашенко.

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Пограничная служба Беларуси заявила, что 13-14 ноября беженцы продолжали прибывать в страну. По состоянию на 15 ноября их количество в лагере между Польшей и РБ возросло до 2 тыс. 18 ноября часть нелегальных мигрантов планируют вернуть из Белоруссии в Ирак. Количество добровольно решивших покинуть Беларусь достигло 325.