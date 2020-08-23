Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости

За Лукашенко прилетел вертолет. Фото: nexta_live

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко на вертолете прилетел в свой дворец.

Дворец окружили силовики, передает Telegram канал Nexta со ссылкой на свои источники. Сначала думали, что Лукашенко эвакуируют.

Вблизи находятся протестующие. Они призывают выражать свои требования.

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"Если вы находитесь возле окружения, то у диктатора есть все шансы услышать ваши требования", - говорится в сообщении.

Впоследствии вертолет Лукашенко приземлился возле Дворца независимости.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.