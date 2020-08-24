Лукашенко уволил посла, который поддержал митингующих

Увольнение подписал Лукашенко. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла страны в Словакии Игоря Лещеню.

Тот публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста, передает БелТА.

16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протеста.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях моих сограждан", - заявил белорусский дипломат.

Лещеня выразил солидарность с протестующими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко угрожает учителям увольнением за инакодумство

18 августа Лещеня подал заявление об отставке.

"Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал сам дипломат.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.