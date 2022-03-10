Лукашенко уверенно шагает в Гаагу - возит Путину снаряды

Режим Александра Лукашенко в Беларуси разрешил передвижение российских ракет по железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В полуоткрытых вагонах без маркировки перевозят:
главные части ракет "Точка-У
реактивные снаряды РСЗО "Град"
реактивные снаряды "Смерч"
квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
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"Кроме опасности сдетонирования есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти.
В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.
Белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", - сообщил Центр.
Европейский Союз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко как соагрессора в войне РФ против Украины.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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