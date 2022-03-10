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четверг, 10 марта 2022 23:42

Спецтема: Война России против Украины

Лукашенко уверенно шагает в Гаагу - возит Путину снаряды

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Лукашенко уверенно шагает в Гаагу - возит Путину снаряды
Белорусской железной дорогой возят реактивные снаряды. Фото: Центр противодействия дезинформации

Режим Александра Лукашенко в Беларуси разрешил передвижение российских ракет по железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В полуоткрытых вагонах без маркировки перевозят:

главные части ракет "Точка-У

реактивные снаряды РСЗО "Град"

реактивные снаряды "Смерч"

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.

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"Кроме опасности сдетонирования есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти.

В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.

Белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", - сообщил Центр.

Европейский Союз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко как соагрессора в войне РФ против Украины.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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