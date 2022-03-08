ЕС признал Лукашенко соагрессором в войне РФ против Украины

Лукашенко вместе с Путиным несут ответственность за жертвы в Украине. Фото: president.gov.by

Европейский Союз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как соагрессора в войне России против Украины.

РФ, при участии режима Лукашенко, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения, говорится в заявлении ЕС, высказанной во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в понедельник в Вене, передает "Укринформ".

"Полномасштабная война президента России Владимира Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН. Она подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество выступает против захватнической войны Путина. Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и соблюдать международные обязательства", - говорится в сообщении.

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Евросоюз решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил и населения по защите территориальной целостности. ЕС выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести войска с территории Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

"Россия также должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак", - добавляют в заявлении.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.