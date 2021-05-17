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понедельник, 17 мая 2021 14:55

Лукашенко усилил защиту силовиков и предоставил им больше власти на применение силы

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Лукашенко усилил защиту силовиков и предоставил им больше власти на применение силы
Лукашенко подписал закон о госзащите силовиков. Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о государственной защите правоохранителей и судей. Также он расширил права для силовиков, предоставив им больше власти.

Об этом свидетельствуют соответствующие законы, которые включены в Национальный реестр правовых актов.

Закон "О государственной защите" оберегает чиновников, силовиков, судей, членов избирательных комиссий, провластных журналистов и членов семей в случае угрозы покушения, посягательства на жизнь, здоровье или имущество.

"Защищаемые лица" и их близкие по закону могут рассчитывать на перевод на другую службу или работу в изменении внешности, если от этого зависит безопасность. Также по закону защиту могут получить "другие лица" - граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства.

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Закон "О национальной безопасности" представляет собой основания для личного досмотра граждан, их вещей и авто, дает право на обыск во время содержания под стражей, а также уточняет условия и пределы применения силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники.

Благодаря этому закону полиция и ОМОН не несут ответственность за нанесенный ущерб, если применили силу для подавления "массовых беспорядков". Также теперь силовики могут запрещать людям снимать на камеру и фотографировать их действия.

Законы вступят в силу через месяц.

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

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Дата
17
мая

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